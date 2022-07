Sampdoria batte 2-0 il Brescia, segnano Sabiri e De Luca

(ANSA) – GENOVA, 23 LUG – Buon successo per la Sampdoria al

Rigamonti di Brescia contro i padroni di casa: finisce 2-0 e

decidono Sabiri e De Luca. Nel primo tempo la squadra doriana è

scesa in campo col consueto 4-1-4-1 con Vieira davanti alla

difesa mentre a centrocampo qualche novità con Candreva e Leris

sulle corsie laterali e Caputo attaccante centrale. Nell’ultimo

test di questo ritiro i blucerchiati hanno messo in evidenza

nella prima frazione il solito Sabiri capace di spezzare

l’equilibrio al 32′: Andrenacci nega la rete a Caputo, pallone

raccolto da Candreva e servito sui piedi di Sabiri che non

sbaglia e mette dentro. È una Samp vivace anche se se il Brescia

si rende pericoloso in un paio di occasioni con Audero che è

bravissimo a difendere il vantaggio. Nel finale di gara la

squadra ligure cresce ancora, De Luca segna ma il suo sigillo

viene annullato per fuorigioco. Però lo stesso attaccante in

pieno recupero segna il bis e chiude definitivamente i conti.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte