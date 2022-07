Sampdoria: colpo Djuricic, è un ritorno

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 29 LUG – Acquisto importante per la

Sampdoria che ha trovato l’accordo con Flilip Djuricic, il

trequartista classe 1992. Per lui è pronto un biennale con

opzione per il terzo anno: attualmente era svincolato dopo

l’esperienza al Sassuolo. Si tratta di un giocatore che potrà

rinforzare una squadra che al momento presentava molte lacune

dopo le cessioni di diversi big tra cui Thorsby, Bonazzoli e il

taglio di Ekdal, a cui non era stato rinnovato il contratto.

Per il serbo si tratterà di un ritorno in blucerchiato visto

che aveva già indossato la maglia della Samp dal 2016 al 2018.

Nella passata stagione non era riuscito a esprimersi al meglio

per un infortunio collezionando appena 12 presenze col Sassuolo.

