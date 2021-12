Sampdoria, D’Aversa: “Chiamati a dare risposte dopo Firenze”

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 04 DIC – “Siamo chiamati a dare risposte sul

campo dopo la sconfitta di Firenze”. Roberto D’Aversa vuole una

reazione dalla sua Sampdoria dopo il ko in Toscana che ha

interrotto la mini striscia positiva con le vittorie contro

Salernitana e Verona. Di certo non sarà facile domani al

Ferraris con la Lazio: “E’ una squadra completa. Ha velocità e

tecnica con gli esterni, gioco aereo e fisico con

Milinkovic-Savic e sono bravi a dialogare fra di loro a ridosso

dell’area di rigore e hanno un attaccante come Immobile”,

sottolinea l’allenatore. Che sceglie Chabot al posto dello

squalificato Colley mentre a centrocampo rientrerà Ekdal con

Adrien Silva in panchina. In attacco invece conferma per

Gabbiadini che è stato uno dei pochi a salvarsi a Firenze: “Ora

si sta allenando con continuità e siamo felici che sia tornato

al gol. Ci auguriamo che con la Lazio gli attaccanti siano utili

per portare un risultato positivo. E’ la squadra che poi esalta

le qualità del singolo”. E’ una Sampdoria che “sotto l’aspetto

fisico finisce sempre in crescendo. E’ chiaro che a questo deve

essere abbinato l’aspetto mentale. Domani va affrontata la

partita con la massima determinazione”, aggiunge ancora

D’Aversa. Che parla poi del derby che è dietro l’angolo visto

che si giocherà venerdì prossimo: “Sappiamo benissimo

l’importanza di questa sfida che è la partita più importante

dell’anno: ci dobbiamo arrivare nel miglior modo possibile”.

