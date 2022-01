Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 30 GEN – Nuovo rinforzo in attacco per la

Sampdoria che ha acquistato in prestito dalla Dinamo Kiev il

quasi 22enne (è di febbraio del 2002) attaccante Vladyslav

Supryaga. Arriva in prestito per 18 mesi, secondo l’annuncio

ufficiale del club ligure che tra un anno e mezzo potrà

riscattarlo pagando 7,5 milioni di euro. Con la nazionale u

craina Supryaga ha vinto i Mondiali under 20 del 2019. (ANSA).



