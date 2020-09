Sampdoria: è ufficiale l’arrivo di Candreva

(ANSA) – GENOVA, 25 SET – Adesso è anche ufficiale: Antonio

Candreva è un nuovo giocatore della Sampdoria. Ha firmato fino

al 30 giugno 2024, ha scelto la maglia numero 87 (suo anno di

nascita) ed è stato subito convocato per la partita contro il

Benevento, in programma domani allo stadio Luigi Ferraris. E,

sui social della società blucerchiata, è stato pubblicato un

simpatico siparietto tra Fabio Quagliarella e lo stesso

Candreva, nel quale il neoblucerchiato veste i panni di uno chef

e serve il cliente, in questo caso proprio il capitano della

Sampdoria. Nello sketch Quagliarella apprezza i piatti che gli

arrivano dall’insolito cuoco, poi appare Candreva che chiude il

video così: “Stai sereno, a servirti ci penso io”. (ANSA).



