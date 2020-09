Sampdoria: Ferrero a Milano per avere Candreva

(ANSA) – GENOVA, 21 SET – Missione del presidente Massimo

Ferrero a Milano per chiudere la trattativa per Antonio

Candreva. La Sampdoria avrebbe trovato l’intesa per il

cartellino dell’esterno nerazzurro sulla base di 2,5 milioni di

euro. L’offerta per il giocatore è importante, sul piatto c’è un

triennale da 1,5 milioni a stagione. Adesso si aspetta la

decisione di Candreva: toccherà a lui scegliere la destinazione

più gradita.

Dopo l’acquisto dell’altro ex laziale Keita Balde dal Monaco,

il presidente doriano vuole regalare un altro rinforzo al

tecnico Claudio Ranieri, e Candreva rappresenta una priorità per aggiungere esperienza e qualità all’organico dei liguri

reduci dalla sconfitta a Torino con la Juventus. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte