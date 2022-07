Sampdoria, finisce 7-0 il test contro i dilettanti del Bienno

Condividi l'articolo

E’ finito 7-0 il terzo test stagionale della Sampdoria con i dilettanti del Bienno: i blucerchiati sono scesi in campo oggi pomeriggio nel ritiro di Ponte di Legno a distanza di 24 ore dalla gara col Parma. Giampaolo ha schierato gli elementi meno impiegati nelle prime amichevoli a parte Colley, Rincon e Augello. Nell’undici titolare al debutto anche il polacco Bereszynski arrivato da pochi giorni in ritiro. Una sgambata suddivisa in due tempi da 30 minuti ciascuno. In evidenza De Luca (che ha colpito anche un palo) con una tripletta, doppietta di La Gumina e sigilli di Stoppa e Bonazzoli.



