Sampdoria: Giampaolo, Juve difficile ma non impossibile

(ANSA) – GENOVA, 21 AGO – Marco Giampaolo carica la sua

Sampdoria verso la gara di domani al Ferraris con la Juve: “La

partita è difficile, ma non impossibile”, sottolinea

l’allenatore che indica la strada ai suoi ragazzi: “Mi auguro

che la squadra possa fornire sempre un buon livello di

prestazione, al di là degli avversari. Soprattutto in campionato

con avversari che danno interpretazioni differenti alle partite.

Non sono mai copia-incolla. È il risultato che ti permette di

spingere sull’acceleratore dal punto di vista della convinzione

e della fiducia. Non mi lamento del nostro approccio alle

partite.

“La Juve ha qualche assenza, ma rimane una formazione

competitiva sotto ogni punto di vista. Parlo del carisma di

squadra, noi dobbiamo fare un’altra grande partita come contro

l’Atalanta” continua ancora l’allenatore che deve fare i conti

con il lungo stop dell’attaccante De Luca dopo la rottura del

menisco del ginocchio sinistro: necessario l’intervento

chirurgico e rientro tra 4 mesi: “Mi dispiace molto per il

ragazzo, stava bene e intravedo in lui delle belle qualità”, ha

aggiunto il mister.

Che dovrebbe confermare il 4-1-4-1 proposto con l’Atalanta

con una sola novità: l’idea è quella di proporre Verre sulla

fascia sinistra a centrocampo al posto di Djuricic. “Si allenava

da solo fino a qualche tempo fa. La condizione fisica è quella

che è, nessuno la conosce in maniera approfondita”, spiega

Giampaolo. In cabina di regia Rincon e Sabiri mentre Leris

giocherà sulla corsia di destra. In attacco Caputo con

Gabbiadini pronto ad entrate in caso di necessità: “Lo gestiamo,

ma conto di recuperarlo. È convocato e se ho bisogno lo butto

dentro. È un acquisto”. (ANSA).



