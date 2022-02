Sampdoria: Giovinco, felice di tornare in serie A

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 08 FEB – “Ho firmato il contratto, sono

felicissimo. Sono contento per il ritorno in Serie A. Un saluto

ai tifosi della Samp, non vedo l’ora di poter fare domani il

primo allenamento”. Così Sebastian Giovinco all’uscita della

sede della Sampdoria dove ha firmato il contratto che lo legherà

per sei mesi ai blucerchiati con opzione per il prossimo anno.

L’ex azzurro prenderà il posto di Manolo Gabbiadini che dovrà

stare fermo sei mesi dopo l’infortunio al crociato nella gara di

domenica col Sassuolo (ANSA).



