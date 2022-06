Sampdoria: incontro Giampaolo-Cda per nuove strategie

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 06 GIU – Incontro di poco meno di un’ora nel

pomeriggio a Roma tra il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo

e il consigliere d’amministrazione Antonio Romei per definire i

preparativi per l’avvio della prossima stagione. Collegati da

Genova c’erano anche il presidente del club Marco Lanna e gli

altri membri del CdA Alberto Bosco e Gianni Panconi.

E’ stato confermato che non c’è stato nessun dubbio sulla

permanenza dell’ allenatore, che è legato alla società da un

biennale scattato automaticamente dopo la conquista della

salvezza poche settimane fa, ma c’era la volontà da parte di

tutti di incontrarsi per iniziare a gettare le basi per la

prossima stagione e sciogliere alcuni dubbi.

Dagli aspetti più organizzativi come la definizione del

ritiro, passando per la necessità di individuare i giusti

interlocutori nel rapporto tra l’allenatore e la dirigenza. Fino

a questioni più strategiche come le linee guida sul mercato dove

sicuramente non mancheranno le difficoltà.

In attesa di un compratore, e i tempi saranno ancora lunghi

dopo aver scelto la settimana scorsa la Lazard come advisor, ci

sarà la necessità di far collimare le esigenze economiche della

società con quelle di rafforzare una squadra che avrà bisogno

comunque di novità per evitare di soffrire come è accaduto nella

stagione appena trascorsa. (ANSA).



—

