Sampdoria: la riunione del Cda è stata rinviata a domani

(ANSA) – GENOVA, 23 DIC – È stata rinviata a domani in

seconda convocazione l’assemblea degli azionisti della Sampdoria

che aveva il compito di nominare il nuovo cda che era decaduto

dopo le dimissioni di Massimo Ferrero a seguito del suo arresto

per bancarotta fraudolenta e altri reati societari legati al

fallimento di quattro società su cui indaga la procura di Paola.

Appuntamento alle 930 nello studio di Gianluca Vidal a Mestre ma

vista la vigilia di Natale molti saranno collegati online. Non

ci dovrebbero essere novità nella composizione con la conferma

di Vidal, uomo che sta gestendo la cessione della società e

rappresentante legale del Trust dove è confluita la Sampdoria,

Enrico Castanini, Giuseppe Profiti e Paolo Fiorentino. La

sorpresa è legata al nome del nuovo presidente che potrebbe

essere un ex dirigente già in orbita blucerchiata per diverso

tempo. (ANSA).



