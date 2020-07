Sampdoria: Ramirez salta la sfida con il Cagliari

(ANSA) – GENOVA, 13 LUG – Gaston Ramirez salterà la sfida col

Cagliari in programma mercoledì allo stadio Luigi Ferraris. Il

fantasista della Sampdoria è stato colpito alla caviglia

sinistra durante il match con l’Udinese. Alla ripresa degli

allenamenti il sudamericano è stato sottoposto a terapie e

fisioterapia: potrebbe farcela per la trasferta di domenica a

Parma ma non avrà il tempo per recuperare in vista del match con

la squadra di Walter Zenga. Dove mancheranno anche Lorenzo

Tonelli e Vieira ancora acciaccati. Ma Claudio Ranieri ha

ritrovato Fabio Quagliarella, subito in gol al debutto visto che

a Udine scendeva in campo per la prima volta dopo il lockdown: “Il mio gol? Dopo 4 mesi senza fare una partita non era

semplice, vengo da questo infortunio serio e quando il mister ha

deciso di schierarmi titolare, l’ho avvertito che probabilmente

non sarei riuscito a giocare tutta la partita. Fortunatamente è

andato tutto bene, mi sono messo a disposizione della squadra e

ho dato il massimo finchè ho potuto. Un applauso a tutti perchè

vincere a Udine è davvero difficile”, ha detto a Sky Sport

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte