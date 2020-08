Sampdoria: Ranieri, mi aspetto ‘regali’ da Ferrero

(ANSA) – GENOVA, 27 AGO – “Ferrero ? È il primo tifoso,

nemmeno lui vuole soffrire. Mi aspetto dei regali e spero che

riesca a farmeli”. Così il tecnico della Sampdoria, Claudio

Ranieri, ai canali ufficiali del club parla di questa nuova

stagione iniziata ieri col raduno e i primi allenamenti nel

quartier generale di Bogliasco.

Si parla poi di quelli che saranno ancora gli stadi vuoti: “Sarà un campionato strano fino a quando i tifosi non potranno

tornare negli stadi. Senza tifosi è un calcio che non ha sapore:

si gioca per il pubblico, per essere trascinati dai tifosi e

trascinarli a nostra volta”. Dunque è iniziata l’avventura della

nuova Sampdoria che ha venduto Linetty al Torino e cerca

rinforzi. Le prime sensazioni sul campo sono positive per

Ranieri: “Lavoriamo per una grande partenza, non dobbiamo più

soffrire come l’anno scorso”, continua il tecnico. (ANSA).



—

