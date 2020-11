Sampdoria: Ranieri recupera Quagliarella

(ANSA) – GENOVA, 29 NOV – Claudio Ranieri può sorridere, c’è

anche Fabio Quagliarella nella lista dei 24 convocati per la

trasferta contro il Torino. La Sampdoria ritrova il suo capitano

che aveva mancato la sfida di Coppa Italia giovedì col Genoa per

un dolore muscolare alla coscia sinistra: il test di questa

mattina a Bogliasco prima della partenza per il ritiro in

Piemonte ha dato responso positivo e sarà nuovamente

Quagliarella a guidare l’attacco doriano a Torino dove la Samp

deve cercare di invertire la rotta.

Sono tre sconfitte consecutive (due in campionato più derby

in Coppa Italia) e lo stesso Ranieri ha chiesto ai suoi ragazzi

di cambiare questo trend chiedendo una Samp meno bella ma

decisamente più pratica così come era accaduto l’anno scorso,

nella seconda parte del campionato dopo il lockdown. Tornano in

difesa Tonelli e Augello, a centrocampo toccherà a Jankto sulla

sinistra mentre Ramirez o Verre giocheranno al fianco di

Quagliarella. (ANSA).



—

