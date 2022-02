Sampdoria, recuperano Sensi e Giovinco

Condividi l'articolo

(ANSA) – GENOVA, 26 FEB – Marco Giampaolo può tirare un

sospiro di sollievo in vista della gara di lunedì a Bergamo con

l’Atalanta: Stefano Sensi e Sebastian Giovinco hanno entrambi

recuperato dall’affaticamento alle cosce. Notizie positive

dunque per il tecnico che lunedì contro l’Atalanta dovrebbe

puntare sull’ex interista dal primo minuto come trequartista

alle spalle di Quagliarella e Caputo. E senza dubbio la presenza

di Sensi porta qualità alla manovra blucerchiata. Per quanto

riguarda Giovinco invece si tratta della prima convocazione in

blucerchiato da quando è arrivato per sostituire Manolo

Gabbiadini, out per tutto il resto della stagione a causa

dell’infortunio al legamento del crociato (ANSA).



