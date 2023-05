Sampdoria: Stankovic, non ho alcuna paura del futuro

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 20 MAG – Quale sarà il futuro di Stankovic?

L’allenatore della Samp, dopo il 5-1 di San Siro con il Milan,

spiega che il punto di partenza che si augura è di “poter

parlare solo di calcio. Voglio essere criticato se sono scarso o

ricevere i complimenti perché la squadra gioca un bel calcio”,

spiega il mister blucerchiato. Sottolineando le tante difficoltà

extracalcistiche vissute in questi mesi alla guida dei doriani.

“Ogni giorno è stata una sfida importante, innanzitutto con me

stesso. Ora non ho paura del futuro, perché non ho paura di non

avere successo: ho vissuto tante cose belle nella carriera e

nella vita privata. Crederò sempre nel lavoro e nella

responsabilità, ma voglio essere giudicato come allenatore”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte