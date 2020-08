Sampdoria: vicina intesa per Linetty al Torino

(ANSA) – GENOVA, 15 AGO – Si potrebbe chiudere all’inizio

della prossima settimana la trattativa che porterà il

centrocampista della Sampdoria Karol Linetty al Torino. Nelle

ultime ore le parti si sono avvicinate e l’intesa potrebbe

essere raggiunta sulla base di 8 milioni più 2 di bonus per la

cessione a titolo definitivo del polacco. Piace tantissimo al

neo tecnico del Torino Marco Giampaolo che lo aveva avuto in

maglia blucerchiata. In uscita anche il difensore del Gambia

Omar Colley che interessa in Premier League: in pole position ci

sarebbe il Newcastle che metterebbe sul piatto 15 milioni più

bonus per il centrale. (ANSA).



