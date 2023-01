Samsung, ambiente e accessibilità tra le novità del Ces 2023

Condividi l'articolo

In occasione della conferenza stampa di apertura del Consumer Electronic Show 2023 di Las Vegas, la principale fiera tech al mondo, Samsung ha condiviso la propria visione per un mondo connesso, sostenibile e accessibile. L’azienda ha spiegato che molti dei suoi modelli di televisori e smartphone sono oramai prodotti con materiali riciclati, tra cui la plastica riciclata dagli scarti delle reti da pesca recuperate dagli oceani, e che gli elettrodomestici e i chipset di memoria e della rete 5G dell’azienda garantiscono un risparmio energetico notevole. Inoltre i servizi di Samsung, quali SmartThings Energy e AI Energy Mode, aiutano i consumatori a risparmiare energia e abbattere i costi, riducendo al contempo l’impatto ambientale dei dispositivi in uso. Al Ces 2023, Samsung ha svelato un’anteprima dell’app Relumino, che quest’anno sarà presente su modelli selezionati di tv Neo Qled 8k e 4k per migliorare l’esperienza di visione degli spettatori ipovedenti. Relumino accentua i contorni e migliora il contrasto e i colori, rendendo le immagini più nitide e definite.

Patagonia, leader globale dell’abbigliamento outdoor, ha stretto una partnership con il gruppo coreano per combattere il problema delle microplastiche, le minuscole particelle spesso presenti negli indumenti che si disperdono nei mari, nei laghi e nei fiumi a ogni lavaggio. Vincent Stanley, Director of Philosophy di Patagonia, è intervenuto alla conferenza per spiegare che le due aziende hanno sviluppato una nuova tecnologia, Less Microfiber Cycle, che sulle lavatrici Samsung è in grado di ridurre del 54% le microplastiche rilasciate durante il ciclo di lavaggio. In tema casa connessa, arriva la SmartThings Station, una basetta che funge sia da ricarica wireless per smartphone che da hub per controllare i propri oggetti smart presenti tra le mura domestiche.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte