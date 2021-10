Samsung, anche il Galaxy Tab S8 avrà il ‘notch’

Condividi l'articolo









In base alle indiscrezioni più recenti, il prossimo tablet top di gamma di Samsung, il Galaxy Tab S8, avrà un notch frontale. La tacca, resa famosa dagli iPhone, è tornata a far parlare di sé la scorsa settimana, quando Apple ha svelato i nuovi modelli di MacBook che la ospitano. Così come i computer della Mela, i tablet di Samsung sfrutteranno lo spazio privo di touch per ospitare la fotocamera per i selfie e, probabilmente, un sistema di riconoscimento del volto, assente sui MacBook.

La fonte, conosciuta su Twitter come OnLeaks, ha fornito ulteriori informazioni sul dispositivo, parlando di un sensore da 8 megapixel, display Amoled da 14,6 pollici con refresh rate di 120 Hz, due fotocamere sul retro da 13 e 5 megapixel e la presenza della S Pen, con striscia magnetica per il fissaggio posteriore. Ad alimentare l’intero pacchetto dovrebbe essere una batteria da 12.000 mAh con supporto alla ricarica da 45 W, ma non è chiaro se Samsung offrirà l’adattatore in confezione o lo escluderà, come ha già fatto per gli ultimi modelli di smartphone.

OnLeaks scommette su un processore Exynos 2200 o uno Snapdragon 888, 8 oppure 12 GB di RAM, 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione e quattro altoparlanti a marchio AKG. Non mancherà la versione con la sola connettività Wi-Fi e quella con lo slot per schede mobili, probabilmente anche con piani 5G. Al momento non è dato conoscere la finestra di lancio del Galaxy Tab S8 ma non dovrebbe essere molto lontana, considerando che la famiglia precedente dei Tab S7 e S7+ è stata presentata nell’agosto del 2020, seguita dai Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite di maggio 2021.



