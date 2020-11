Samsung: ecco come saranno i Galaxy S21

I Galaxy S21 attesi per gennaio arriveranno in tre varianti – una normale, una Plus e una Ultra – con schermi dai 6,2 a 6,8 pollici, e il modello più potente supporterà la S Pen, che tuttavia non sarà inclusa nella confezione di vendita. Le indiscrezioni arrivano da Android Police, che ha pubblicato in esclusiva alcune specifiche dei tre dispositivi.

Tutti e tre gli smartphone supporteranno le reti 5G, avranno uno schermo con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz e monteranno un processore Snapdragon 875 o Exynos 2100.

Il Galaxy S21 si presenterà con display da 6,2 pollici e una tripla fotocamera posteriore: sensore principale e ultra-grandangolare entrambi da 12 megapixel, più teleobiettivo da 64 megapixel. Con batteria da 4mila mAh, sarà disponibile in quattro colori: viola, rosa, grigio e bianco.

Nel Galaxy S21+ lo schermo sale a 6,7 pollici e la batteria a 4.800 mAh. Il comparto fotografico è lo stesso del fratello minore. Tre le finiture disponibili: argento, nero e viola.

Il Galaxy S21 Ultra è il più performante. Con schermo da 6,8 pollici, si presenta con una quadrupla fotocamera posteriore: obiettivo principale da 108 mp, ultra-grandangolare da 12 mp e due teleobiettivi da 10 mp che supportano zoom ottico 3X e 10X. La batteria sale a 5mila mAh, e i colori disponibili scendono a due: nero e argento. La S Pen è supportata ma non inclusa.Potrebbe però essere inserita in un’apposita cover.



