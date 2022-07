Samsung, il 10 agosto arrivano i nuovi smartphone pieghevoli

Condividi l'articolo

Come da tradizione, Samsung terrà a inizio agosto un evento dedicato ai suoi ultimi prodotti per i consumatori. Se in precedenza l’appuntamento era focalizzato sulla famiglia dei Galaxy Note, gli smartphone con il pennino, da quando il colosso coreano ha terminato la serie, inserendo un modello con S Pen alla famiglia dei Galaxy S, l’attenzione è tutta sui pieghevoli. Dopo il lancio nel 2021 dei Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, ora è il momento della gamma numero 4.

Secondo recenti indiscrezioni dell’informatore Evan Blass, la data scelta per il keynote è il 10 agosto, in contemporanea in varie parti del mondo, Londra per l’Europa. Su Twitter, Blass ha pubblicato un’immagine promozionale dell’evento, con la scritta “Aug 10.2022”. L’anno scorso il Galaxy Unpacked estivo è stato l’11 agosto. Insieme alla quarta generazione di “foldable”, Samsung presenterà anche i Galaxy Watch 5 e 5 Pro, con miglioramenti attesi soprattutto nella parte software e di sensoristica, tra cui il possibile arrivo della misurazione della temperatura corporea. Una simile funzionalità dovrebbe arrivare sull’Apple Watch Series 8 in autunno. Stando a voci recenti, gli smartphone saranno dotati di processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, batteria più capiente e fotocamera migliore.

Poco da dire rispetto al design, già oggi alquanto ottimizzato e funzionale anche se la concorrenza, come Oppo, ha dimostrato che è possibile realizzare uno smartphone pieghevole più corto e largo dello Z Fold 3, per essere gestito meglio con una sola mano, senza perdere in ampiezza quando aperto. Come spiegato dal sito di appassionati Samsung, SamMobile, qualora davvero gli smartphone dovessero essere presentati il 10 Agosto 2022, è probabile che il produttore apra i preordini lo stesso giorno, come accaduto per i predecessori, con spedizioni a partire da fine agosto.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte