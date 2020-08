Samsung svela il Note 12, top di gamma 5G

Samsung sale sul palco di YouTube, per la prima volta dalla Corea del Sud, per mostrare al mondo la nuova linea di prodotti smart di fascia alta. La kermesse virtuale, causa Covid-19, porta sotto i riflettori gli smartphone Galaxy Note 12 insieme alla seconda versione del pieghevole Fold e al tablet S7, tutto in versione 5G, oltre che allo smartwatch Galaxy Watch3 e a nuovi auricolari.

Cuore dell’evento è il Note 12 e il fratello maggiore, il Note 12 Ultra. I due phablet sono “progettati per la produttività, funzionano come un computer e permettono di giocare come un professionista”, evidenzia Samsung. A renderlo possibile è la partnership con Microsoft, che offre una maggiore integrazione tra lo smartphone e i computer con Windows 10, ma anche la possibilità di avere nel palmo della mano 100 videogiochi della console Xbox.

Il Note 12 ha uno schermo Amoled da 6,7 pollici, che salgono a 6,9 pollici nella versione Ultra. Quest’ultima ha un comparto fotografico posteriore con un sensore principale da 108 megapixel affiancato da un ultra grandangolare e da un teleobiettivo entrambi da 12 mp. La versione base monta invece un obiettivo da 64 mp e due da 12 mp. Identica nei due telefoni la fotocamera frontale, da 10 mp, così come il processore, l’Exynos 990.

Gli smartphone sono già prenotabili e arriveranno nei negozi il 21 agosto. Il Note 20 ha scocca grigia, bronzo o verde, 8 GB di Ram e un prezzo di 980 euro nella versione 4G, che aumenta di 100 euro per la 5G. Il Note 12 Ultra è in nero, bronzo o bianco, con 12 GB di Ram e un listino che parte da poco sopra i 1.300 euro.

Top di gamma e pensati per la produttività sono anche i tablet: il Galaxy S7, 4G con schermo Lcd da 11 pollici, e l’S7+, 5G con display Amoled da 12,4 pollici. A coadiuvarli la S Pen, il pennino presente anche sul Note, e la tastiera staccabile. I tablet saranno in vendita dal 21 agosto a partire da 750 euro e 950 euro rispettivamente.

Tra gli altri prodotti, il Galaxy Watch 3 è uno smartwatch dal design classico e orientato alla salute, con tanto di elettrocardiogramma e monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue. Disponibile dal 7 agosto, ha un prezzo sopra i 400 euro.

Gli auricolari senza fili Galaxy Buds Live, con cancellazione del rumore, saranno in vendita dal 20 agosto a 190 euro.

Il pieghevole Galaxy Fold2 5G, infine, arriverà sugli scaffali più in avanti con schermi più ampi rispetto al predecessore: il display sulla cover è da 6,2 pollici, mentre il principale raggiunge i 7,6 pollici.



