Samsung svelerà il Note 20 il 5 agosto

Samsung svelerà il Galaxy Note 20 in un evento – il Galaxy Unpacked – che si terrà in streaming il prossimo 5 agosto per via della pandemia. Lo ha reso noto la compagnia con un video in cui mostra il classico pennino della linea Note nel colore Mystic Bronze, che dovrebbe essere una delle finiture del nuovo dispositivo.

Il phablet, stando alle indiscrezioni, arriverà in due versioni: una normale e una Ultra. Quest’ultima potrebbe montare un display da 6,9 pollici e il processore Snapdragon 865 Plus, l’ultima novità di Qualcomm, coadiuvato da 12 o 16 GB di Ram e 128 o 256 GB di memoria interna. Sul retro ci si aspetta una tripla fotocamera con obiettivo principale da 108 megapixel, più un sensore di profondità.

Oltre al Note 20, l’evento agostano potrebbe ospitare anche due pieghevoli: il Galaxy Fold 2 e il Galaxy Z Flip 5G, anch’essi equipaggiati con lo Snapdragon 865 Plus.



—

