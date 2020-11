San Giovanni. ALESSANDRO ANDREINI DAI SOCIAL ALL’INCONTO CON LA GIUNTA MUNICIPALE

“Alessandro- sottolinea l’Amministrazione Morelli- è un ragazzo molto legato a San Giovanni, un esempio brillante di come si possa contribuire in prima persona al bene comune. Nella sua spontaneità ed autenticità sa comunicare e trasmettere valori, ma anche un aspetto rivoluzionario soprattutto per la sua età: essere diversi è una risorsa per se stessi. Se pensiamo alla preadolescenza e adolescenza come una fase nella quale essere uguale agli altri può trasmettere sicurezza, il prezioso stimolo che Alessandro pone ai suoi coetanei è proprio nella sfida di cogliere in sé ciò che ci rende differenti. Abbiamo ringraziato Alessandro per la fierezza e gioia con cui ha portato San Giovanni nella sua presentazione e sta continuando a fare nei contenuti che condivide sui social, dove sono numerose le scene che gira per il paese, in compagnia dei suoi amici e delle realtà e persone che per lui sono un riferimento. Abbiamo raccolto da Alessandro la disponibilità a collaborare in futuri progetti per il territorio e con i giovani”.