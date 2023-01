San Giovanni. LA PARTITA NON È ANCORA FINITA

Condividi l'articolo

Venerdì 13 gennaio 2023 ore 21:00

LA PARTITA NON È ANCORA FINITA

di e con Marco Mittica

regia di Matteo Bartoli

produzione OnArt

“La partita non è ancora finita” è il racconto, attraverso la metafora calcistica, di come i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino abbiano affrontato la partita contro Cosa Nostra.

È la necessità, attraverso l’intreccio tra le figure dei due giudici e la vita comune di un bambino che gioca al pallone con i suoi amici, di individuare nell’infanzia il terreno fertile in cui devono attecchire le regole del rispetto e dell’onestà.

È il tentativo, attraverso un linguaggio semplice e il continuo rimando al gioco del pallone, di far sentire vicine e comuni queste due figure che erano, si straordinarie, ma umane, e combattevano per diritti sacrosanti.

È la speranza che, a trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, la partita per un mondo migliore non sia ancora finita.

Teatro Massari, Via Serpieri 6 – San Giovanni in Marignano (RN)

Ingresso € 12,00

Per info & prenotazioni: 389 540 5804