Condividi l'articolo

Incidente mortale questo pomeriggio a San Giovanni in Marignano. Erano le 17.15 quando un motociclista 57enne ha perso il controllo del suo mezzo in via Cassandro e si è schiantato contro un ostacolo fisso. L’uomo è deceduto sul posto, inutile l’intervento del 118, che è arrivato sul posto con un’ambulanza e un’auto medicalizzata. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e la gestione del traffico.