Ricoverata al Bufalini con il trasporto in elicottero in seguito ad un incidente stradale. È quanto accaduto ad una ragazza minorenne dopo essersi scontrata con un auto mentre viaggiava in sella al suo scooter lungo via Tavullia. L’episodio è avvenuto poco dopo le 14 e dinamiche e cause dell’incidente sono ancora da accertare. La giovane non ha mai perso conoscenza.