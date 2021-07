San Leo. Denunciato 35enne beccato con piantagione di marjuana in casa

Condividi l'articolo









Carabinieri Novafeltria: piantagione di marjuana in casa, denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno posto in essere articolati e specifici

servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati,

rivolgendo la loro attenzione in particolare alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio

delle sostanze stupefacenti.

In tale ambito i Carabinieri della Stazione di San Leo hanno denunciato un 35enne del luogo

per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri da qualche giorno avevano notato uno strano andirivieni di alcuni giovani

nell’abitato di Pietracuta di San Leo ed i loro movimenti potevano essere riconducibili ad

una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intuizione dei Carabinieri è stata

corretta ed infatti nel corso di un servizio esterno hanno controllato un 35enne che alle

domande dei militari ha iniziato da subito ad innervosirsi. Gli operanti a quel punto hanno

deciso di approfondire il controllo all’interno dell’abitazione del giovane. Appena giunti

all’interno dello stabile i militari hanno sentito il particolare odore di marjuana provenire

dal seminterrato della casa. La sensazione dei Carabinieri era giusta perché dall’ispezione è

saltata fuori una serra nel garage di proprietà del 35enne. All’interno vi erano piantate in

vasi di terracotta circa 30 piante di marijuana di varie altezze, dai 20 cm al metro di altezza,

nonché attrezzatura varia per la coltivazione. Stante quanto rinvenuto, la perquisizione è

stata estesa all’appartamento dove sono stati trovati diversi vasetti contenenti

complessivamente circa 40 grammi di marjuana, 3 involucri di cellophane contenente

hashish, del peso di gr. 1 cadauno, oltre al materiale per il confezionamento dello

stupefacente.

Le piante, la sostanza stupefacente rinvenuta ed il materiale per la coltivazione ed il

confezionamento sono stati sequestrati ed al termine degli accertamenti il giovane è stato

denunciato all’A.G. di Rimini per detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente

trovata in suo possesso.