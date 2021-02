San Leo. Incendio al Centro Sportivo

Incendio Centro Sportivo

San Leo (RN) 12/02/2021

I Vigili del fuoco del Comando di Rimini sono intervenuti alle 16:45 del 12/2/2021 con tre

automezzi e sette unità per incendio spogliatoi presso un centro sportivo in disuso nel

comune di San Leo località Pietracuta.

Nell’incendio sono rimasti coinvolti degli armadietti e parte della coibentazione degli

spogliatoi, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto i Carabinieri per gli

accertamenti del caso, intervento ancora in corso.