San Leo. Lettera al presidente Bonaccini dei sindaci di Coriano e San Leo

Comune di Coriano

Provincia di Rimini

Comune di San Leo

Provincia di Rimini

Al Presidente della Regione Emilia-Romagna

Stefano BONACCINI

Gentile Presidente,

le scrivo/scriviamo in relazione alla pandemia, con l’intenzione di comprendere e aiutare il Paese ad uscire dalla morsa

di un virus che, a un anno ormai dalla sua comparsa, non sembra ancora arretrare, non almeno in Europa e non in

Italia.

Siamo Sindaci, il fronte della politica, chiamati ogni giorno a rispondere ai nostri cittadini per qualunque ragione. Adesso

più che mai. Vogliamo dare risposte.

I vaccini sono l’unica risposta definitiva al virus. E su questo non sembrano esserci dubbi, tuttavia momento non sono

sufficienti. Non in Europa. Non in Italia. Comprendere cosa sta accadendo è determinante, perché non esiste soluzione

se non si comprende il problema.

Teniamo a chiarire che la politica nel campo dei vaccini è di competenza delle autorità nazionali, benché sia percezione

diffusa la convinzione vi sia una prerogativa europea. E così non è.

È diventata tale solo il 17 giugno 2020 quando la Commissione europea ha presentato una strategia comune per

accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vaccini contro il coronavirus. Si riteneva evidentemente che

quella fosse la strada giusta.

Oggi, a distanza di 10 mesi, non possiamo non prendere atto che essersi uniti sotto la bandiera blu dell’Europa non

solo non sta assicurando alcun vantaggio, ma – a contrario – si sta addirittura rivelando un enorme ostacolo

all’approvvigionamento dei vaccini, perché la lotta al virus pare ormai chiaro che stia diventando una prova muscolare

a livello internazionale tra i vari Paesi.

Non possiamo non condividere la sua volontà Presidente, già per altro resa nota, di procedere autonomamente

all’acquisto di altri vaccini.

E noi in questo vogliamo essere un valido supporto per dimostrare che la lotta deve essere ricondotta unicamente al

virus e che tutti devono spogliarsi delle proprie bandiere politiche.

Ed è per questa ragione che le chiediamo nella sua qualità di Presidente della Regione Emilia Romagna di voler

coinvolgere i Sindaci che- è bene ricordare sono autorità sanitaria sui rispettivi territori – invitandoli a sottoscrivere

una dichiarazione di intenti finalizzata ad aprire all’immediata sperimentazione, all’acquisto e alla successiva

somministrazione di qualunque vaccino prodotto a livello mondiale indipendentemente da valutazioni politiche che

sono e devono rimanere del tutto estranee alla lotta alla pandemia.

COMUNE DI CORIANO

COMUNE DI SAN LEO