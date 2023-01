San Leo. Muore in solitudine persona anziana

Condividi l'articolo

A San Leo oggi pomeriggio un’anziana è stata trovata morta in casa da giorni, ma nessuno si era accorto della sua mancanza.

I Carabinieri della stazione locale di San Leo sono stati allertati nel pomeriggio, e sono immediatamente intervenuti in un’abitazione del luogo, dove hanno trovato la donna deceduta. Si ritiene che la donna sia morta a causa di un malore improvviso. Per capire meglio le cause del decesso è stata disposta l’autopsia dall’autorità giudiziaria e saranno effettuati anche gli esami tossicologici per capire se vi sono state eventuali cause mediche o farmacologiche che hanno contribuito al decesso.