San Marino. 11 frontalieri risultati positivi al coronavirus

Per il 18esimo giorno consecutivo non si registrano decessi. 5, invece, i nuovi positivi ma a fronte di ben 99 tamponi refertati mercoledì. Dall’inizio dell’epidemia ne sono stati effettuati 3.300. 11 le guarigioni registrate che fanno salire il totale a 172. Si alleggerisce ulteriormente il carico sulla struttura ospedaliera. Perché se i casi attualmente positivi, in osservazione sanitaria, sono 435, solo per 4 di questi è risultato necessario il ricovero. E in terapia intensiva e semintensiva, attualmente, vi è una sola persona affetta da coronavirus. 555 le quarantene attive. Prosegue nel frattempo, dal 4 maggio, lo screening sui lavoratori che prestano servizio nelle aziende del territorio. Comunicati, alle rispettive AUSL di residenza, i nominativi degli 11 frontalieri risultati positivi al coronavirus.