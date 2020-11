Bella soddisfazione per Valpharma Group che ha ricevuto il Premio Cultura d’Impresa 2020 da Uni.Rimini Spa e dal Campus di Rimini dell’Università di Bologna in omaggio alle opportunità di formazione che ha messo a disposizione degli Studenti universitari del Corso di Laurea in Farmacia. E’ stata Alessia Valducci, Presidente e Ceo di Valpharma Group, a ritirare la targa premio.