San Marino, Billi (Lega): vittoria, proroga per l’ottenimento del green-pass fino a fine marzo

San Marino, 24/02/22 – “Proroga al 31 marzo per ottenere il green-pass italiano con doppia dose Sputnik e booster Pfizer per i certificati vaccinali rilasciati a San Marino” questo l’emendamento dell’On.Simone Billi, unico eletto del Centro Destra per la Lega nella Circoscrizione Estero, Europa, che è stato approvato a Montecitorio.

“Entrerà in vigore a breve con la conversione dei decreti legge Milleproroghe e Green-Pass Uno del 2022” precisa l’On.Billi “Un grande lavoro per questo successo in Parlamento nell’interesse dei 15.310 Italiani residenti a San Marino” dichiara l’On.Billi “ringrazio il Comites locale ed il suo Presidente, avv.Alessandro Amadei, per aver sollevato il problema ed averlo portato alla mia attenzione.”

“Ringrazio inoltre il nostro capogruppo e la nostra Vice-Presidente in Commissione Affari Sociali, On.li Massimiliano Panizzut e Rossana Boldi e il nostro Ufficio Legislativo – conclude il deputato della Lega – per il supporto determinante in questa iniziativa.”