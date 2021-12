San Marino. Ennesima tragedia della strada si porta via due studenti del liceo Volta-Fellini

Daniele Volanti e la fidanzata Elly Mattiuzzo, 18enni, entrambi studenti del liceo Volta-Fellini di Riccione sono deceduti a San Marino in un tragico incidente stradale. L’auto che sbanda e dopo una prima carambola ecco arrivare proprio in quel momento un’altra macchina e il secondo schianto, quello mortale. Sono le 21.44 di sabato 4 dicembre, quando va in scena l’ennesima tragedia della strada che in una decina di giorni ha visto coinvolti giovani appena maggiorenni. Daniele ed Elly stanno viaggiando sulla Strada Sottomontana. Daniele ad un certo punto ha perso il controllo del veicolo: difficile sapere per quale motivo. Fatto sta che la 500 ha invaso la corsia opposta ed è andata a schiantarsi contro il muretto di contenimento proprio mentre stava arrivando, nel senso opposto di marcia, una Golf. Al volante un sammarinese di 19 anni, classe 2002, che non può evitare l’improvviso ostacolo. Per Elly e Daniele non c’era più nulla da fare, con l’auto completamente accartocciata e i due fidanzati rimasti intrappolati, tanto che per liberarli si è reso necessario l’intervento del personale della sezione Antincendio della Polizia civile. La constatazione del decesso, però, è stata fatta dal personale medico di guardia al Pronto soccorso dell’ospedale di Stato. Nello stesso nosocomio è stato trasportato anche il conducente della Golf, che dopo le visite è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.