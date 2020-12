San Marino. Febal Casa inaugura altri 3 punti vendita: Lucca, Corigliano (CS) e Busto Arsizio (Va)

Febal Casa inaugura altri 3 punti vendita:

Lucca, Corigliano (CS) e Busto Arsizio (Va)

Con i 16 nuovi store aperti nel 2020 Febal Casa raggiunge

i 109 negozi monomarca in Italia

San Marino, 28 dicembre 2020. Febal Casa chiude l’anno con l’inaugurazione di altri tre

punti vendita a Lucca, a Corigliano in provincia di Cosenza e a Busto Arsizio in provincia

di Varese.

Con i 16 store aperti nel corso del 2020 l’azienda raggiunge i 109 negozi monomarca in

Italia.

Gli investimenti continui nell’espansione della rete di negozi confermano la vicinanza di

Febal Casa ai propri partner, la solidità del rapporto con i dealer e l’attenzione ai propri

clienti.

Lo store di Lucca, con una superficie di circa 100 mq, è situato in Via Borgo Giannotti 45,

all’interno del centro commerciale Il Pinturicchio; lo store di Corigliano (CS), in via SS

Pietro e Paolo, si trova in una zona commerciale e vanta una superficie di 160 mq mentre

il punto vendita di Busto Arsizio (VA), con una superficie di 260 mq, è ubicato in via

Galileo Galilei, in centro città.

Il layout dei nuovi punti vendita Febal Casa, che offrono un’ampia gamma di proposte

total living anche per i più giovani, presenta l’idea di casa e di abitare contemporaneo

del brand ed è pensato per valorizzare le varie collezioni e regalare ai clienti una

esperienza d’acquisto unica. Il concept dei negozi prevede, inoltre, la presenza di uno

spazio esclusivo in cui il cliente può usufruire di un servizio di consulenza di altissima

qualità, una vera e propria Area Experience in cui visionare interi campionari e scegliere

tra le più diverse proposte personalizzate di arredo.

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti

capillarmente su tutto il territorio nazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la

casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte.

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, è oggi leader

in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Rossana, Febal Casa, Colombini Casa, Offic’è e

Colombini Group Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in

mano in ambito residenziale, hotellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa

250 mila metri quadri, oltre 1.000 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 6.000 punti vendita, di cui

170 negozi monomarca in vari paesi mondo.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio stampa Febal Casa

Image Building

Tel.: 0668392100 – 0289011300 | mail to: colombinigroup@imagebuilding.it