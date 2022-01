San Marino. Feroce assalto in villa a imprenditore: resta in ospedale. Caccia ai banditi e al movente

Proseguono a 360° le indagini della Gendarmeria impegnata con tutto il personale a disposizione per dare la caccia ai tre malviventi che lunedì sera hanno aggredito e malmenato nel garage di casa Ambrogio Rossini, l’industriale proprietario delle Cartiere Ciacci. Nelle registrazioni delle telecamere accese nell’area, si cercherà di trovare degli elementi utili per identificare i tre banditi. Al momento, infatti, i gendarmi non hanno potuto raccogliere la testimonianza dell’imprenditore ancora ricoverato all’Ospedale di Stato assieme alla sua governante. Il vero movente è il rompicapo visto che non è stata compiuta di fatto alcuna rapina, se non l’auto per fuggire che poi è stata abbandonata.