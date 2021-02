San Marino. FOTO DEL GIORNO – Le prime dosi del vaccino “Sputnik” arrivano in Europa, via Rimini, sul Titano

Il vaccino di produzione russa Sputnik V è entrato ieri mattina nella disponibilità della Repubblica di San Marino. Alle 13.15, scortato, il mezzo che ne trasportava 7500 dosi ha raggiunto il Centro Farmaceutico dell’Ospedale di Stato che si occuperà della somministrazione.

Il vaccino Sputnik V, già utilizzato con successo in 32 paesi del mondo, sarà utilizzato per fronteggiare l’infezione da SARS-Cov-2 e guardare con fiducia al ritorno ad una normale esistenza per l’intera popolazione sammarinese.