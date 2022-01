Condividi l'articolo

In virtù di una legge denominata “residenza atipica a regime fiscale agevolato” il Titano è in grado di attrarre patrimoni stranieri consistenti, in particolare quelli di tanti campioni sportivi. Dati e numeri alla mano sono sedici i ciclisti e due i motociclisti che hanno spostato la propria residenza a San Marino nel 2021. Tra questi ci sono i piloti Enea Bastianini, riminese e il giapponese Tatsuki Suzuki.