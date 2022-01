San Marino. Noto imprenditore e la sua governante aggrediti e massacrati di botte in casa: giallo sul movente

Condividi l'articolo

Aggrediti, picchiati e legati nel garage di casa il noto imprenditore sammarinese Ambrogio Rossini, 85 anni e la sua governante, entrambi ancora ricoverati all’Ospedale di Stato. Non sarebbero in pericolo di vita. Ambrogio Rossini è il proprietario di una delle industrie sammarinesi più conosciute anche in Italia: la Cartiera Ciacci. Intorno alle 19 di lunedì l’imprenditore aveva appena parcheggiato la propria Mercedes nel garage della sua casa in zona del Ghiandaio a Murata quando è stato aggredito da tre uomini. I malviventi, con il viso travisato, l’hanno sorpreso alle spalle appena sceso dall’auto. Le urla e il trambusto durante la colluttazione hanno attirato l’attenzione della governante che si è precipitata a vedere cosa stesse accadendo all’imprenditore. I banditi a quel punto la hanno prima picchiata e poi legata. Il terzetto di malviventi senza una spiegazione fin qui plausibile, non ha provato a salire nell’abitazione dove si trovava la moglie di Rossini che poi ha dato l’allarme e chiesto i soccorsi e sono quindi tutti fuggiti a bordo dell’auto dell’imprenditore che poi hanno abbandonato nel parcheggio della chiesa di Murata. Un comportamento incomprensibile quello dei malviventi che lascia aperte le ipotesi più disparate sul perché di un’azione così violenta. Indagini in corso.