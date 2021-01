All’ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì un paziente di settanta anni è stato operato con successo attraverso questa procedura all’avanguardia (lo sterno è stato decellularizzato per evitare rigetti e rimodellato in sala operatoria).

La Chirurgia Toracica dell’Ausl Romagna nell’ultimo anno è diventato il primo centro, per numero di interventi chirurgici al polmone, in Emilia Romagna e tra i primi tre centri in Italia!

