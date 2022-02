San Marino, Rimini, Ravenna. Collettivo Funk, pioggia di uscite nel mese di marzo

Condividi l'articolo

Oggi esce “Smile” di Rossella Cappone e giovedì prossimo tocca al brano trap di Ven22. Da Joe Romano e Greg Rega, fino al nuovo progetto con il rapper IROL, si annuncia una primavera scoppiettante per il circuito musicale gestito dal bassista/editore ravennate Marcello Sutera

Dopo il quinto posto conquistato a “Una voce per San Marino” (con il brano “Mi ricordo di te” di Francesco Monte), nuovi progetti per Collettivo Funk che, nei giorni scorsi, ha acquisito le edizioni del rapper sammarinese IROL, all’anagrafe Lorenzo Salvatori, uno dei più interessanti artisti della scena hip hop contemporanea.

Un altro prospetto di grande interesse entra dunque a far parte del circuito musicale gestito dal bassista ravennate Marcello Sutera che, sempre in questo inizio anno, ha firmato alcune importanti collaborazioni, come quella con Stefano Villani che, lo scorso 21 febbraio, ha presentato il suo nuovo brano “In my soul” o come quella con Rossella Cappone che, proprio oggi, esce con “Smile”.

Ma il calendario delle uscite per Collettivo Funk sarà particolarmente intenso in questo mese di marzo, tradizionalmente un periodo molto “produttivo” per le nuove uscite.

Giovedì prossimo (3 marzo) tocca al trap di Ven22 con il pezzo “1312” e, il giorno dopo, il grande Joe Romano presenterà il suo nuovo singolo “Hallelujah”. Dopo la partecipazione (il prossimo 9 marzo) su Rai2 con Greg Rega (vincitore della rassegna NY Canta), il 14 marzo toccherà a El Blanco con “L’ultima volta” ed il 18 marzo al cantautore Nestore Verre con “Mondi diversi”.

Sempre a marzo (il 20) il sammarinese Jimmi JDKA (Mirko Moroncelli) sarà fuori con “Just Watch”, mentre due giorni dopo (il 22) grande attesa per l’inedito classico “Downton” di Marco Rosetti. Il mese si chiude con Manyus & Dario Guida che presenta il brano house “Upside Down”.