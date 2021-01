San Marino. Sp Cailungo verso il 2021/22 con una grande, prima importante collaborazione

Riceviamo e pubblichiamo

Andrea Candeloro Direttore Sportivo con importanti esperienze in ambito italiano ed internazionale sia di calcio che calcio A 5, dove vanta esperienze in serie A e A2, da giocatore prima e Direttore Sportivo poi, sia nelle rappresentative Nazionali.

La sua carriera dietro la scrivania inizia dal 2011, in breve diviene non solo il DS più giovane d’Italia (tra calcio a 11 e Futsal), ma collezionare anche una serie di brillanti esperienze in successione. L’esordio da Ds nella Civis Colleferro, in serie B, poi Viterbo ed ancora Loreto in A2.

Dal 2018 sempre in A2 col Prato poi Avellino e ancora Prato nella stagione in corso.

In qualità di Direttore Sportivo con la Nazionale Italiana di Minifootball ha preso parte ai Campionati Europei del 2018 a Kiev.

Le sue esperienze saranno sicuramente importanti ed arricchiranno staff dirigenziale, tecnico, per nuove sfide in sp Cailungo.

Sp. Cailungo