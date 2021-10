San Marino: Theresa May in visita, riceve onorificenza

Condividi l'articolo









(ANSA) – SAN MARINO, 23 OTT – L’ex premier britannico Theresa May ha ricevuto a San Marino l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di Sant’Agata. L’onorificenza è stata consegnata dal Segretario di Stato agli Esteri di San Marino Luca Beccari in una cerimonia a Palazzo Pubblico alla presenza dei Capitani reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, come riconoscimento per i suoi meriti nella promozione nel Regno Unito della più antica Repubblica del mondo.

La cerimonia ha luogo a poche settimane dalla Conferenza Cop26 di Glasgow, cui prenderanno parte anche i Capi di Stato sammarinesi. “Guardiamo a questo evento – ha spiegato May – come un momento di speranza per tutti nel mondo. È importante che ognuno faccia la sua parte affinché vengano compiuti a tutti i livelli i passi necessari per salvaguardare il nostro ambiente, ed in questo senso vedo la partecipazione di San Marino al suo più alto livello istituzionale come un segno estremamente positivo, nel segno di un ruolo e di una esperienza che mira al rispetto dell’ecosistema ed alla promozione della democrazia”.

L’ex premier britannico ha avuto parole di elogio e di incoraggiamento verso San Marino, condividendo le posizioni assunte dalla Repubblica e la volontà di una internazionalizzazione che non sacrifichi, bensì valorizzi, la sua storia e l’alta reputazione conquistata nel tempo.

Il segretario Beccari ha manifestato gratitudine a Theresa May per le posizioni da lei assunte a sostegno di San Marino, specialmente nella fase più acuta della pandemia Covid 19.

“Siamo felici di avere con noi una donna di Stato dalla carriera così prestigiosa. Alla Conferenza di Glasgow faremo anche noi la nostra parte per il bene di tutti”, ha rilevato, sottolineando che la visita della signora May “suggella in maniera significativa l’effettiva accelerazione impressa alle relazioni di San Marino con il Paese d’oltre Manica”. (ANSA).



