La polizia locale di San Mauro Pascoli ha scoperto che un 4oenne marchigiano dormiva dietro un telone plastificato, nell’androne della biglietteria dell’ex arena Arcobaleno.Era il suo rifugio di fortuna per ripararsi dalla pioggia anche se sfortunatamente non dal freddo e dal gelo. Il senzatetto, sorpreso mentre dormiva, è stato denunciato a piede libero per introduzione senza permessi in struttura pubblica ma non ha opposto alcuna resistenza.