San Mauro Pascoli. Anche il sindaco di Montiano scende in campo per dire no all’allevamento intensivo di polli

Un altro Sindaco scende in campo per dire NO all’allevamento di polli, dimostrando coraggio, amore per il territorio e grande senso civico. Il primo cittadino di Montiano contesta le scelte irragionevoli e incomprensibili, richiedendo maggiori spiegazioni, non capacitandosi di come si possano ancora autorizzare nuovi allevamenti intensivi nel 2020.

Amore e passione del nostro territorio, rispetto dei cittadini e benessere animale, dovrebbero camminare sempre per mano, verso un futuro più sostenibile da lasciare ai nostri figli.