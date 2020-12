San Mauro Pascoli. Anche la ‘Iena’ Giulia Innocenzi al fianco del comitato per il no all’allevamento intensivo di polli

Basta! Vogliono aprire un nuovo allevamento intensivo da 1,5 milioni di polli e questa volta dietro casa mia a Rimini, nella bellissima San Mauro Pascoli a due passi da Bellaria.

I cittadini sono disperati e mi hanno chiesto una mano: questo allevamento, che al massimo porterà tre nuovi posti di lavoro, non lo vogliono, anche perché hanno paura che le sostanze inquinanti prodotte metteranno a rischio la loro eccellenza nell’ortofrutticolo.

Stefano Bonaccini: come può autorizzare l’ennesimo mega allevamento intensivo, quando proprio pochi giorni fa avete pubblicato un documento in cui dichiarate di puntare sullo sviluppo sostenibile e verde? Non lo sa che gli scienziati di tutto il mondo ritengono gli allevamenti intensivi uno dei principali responsabili del cambiamento climatico? E non lo sa che non abbiamo alcun bisogno di nuovi allevamenti, visto che l’Italia supera già oggi il fabbisogno produttivo di carne di pollo?

Mi rivolgo direttamente al presidente della regione Emilia-Romagna