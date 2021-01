San Mauro Pascoli. “Come ha potuto la nostra Amministrazione Comunale, autorizzare questo scempio di Maxi Pollaio nel bel mezzo del nostro Paese”?

I ricercatori e i virologi e ormai tutti gli studi, sostengono che gli allevamenti intensivi sono luoghi in cui i virus mutano e si diffondono senza controllo: il nesso tra la comparsa dei virus dell’influenza aviaria e allevamenti intensivi di polli è evidente. Ormai, a quasi un anno dall’inizio della pandemia COVID-19, il legame tra allevamenti intensivi e rischio di insorgenza di nuovi virus è stato ampiamente accertato.

E ALLORA CI CHIEDIAMO:

come ha potuto la nostra Amministrazione Comunale, autorizzare questo scempio di Maxi Pollaio nel bel mezzo del nostro Paese e soprattutto, perché si ostina a volerci far credere che ciò non avrà nessun impatto sulla nostra salute, sul territorio, sull’ambiente?