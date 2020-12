San Mauro Pascoli. Fratelli d’Italia contro l’allevamento di polli: “non è solo un problema politico, ne va del nostro futuro”

CIRCOLO NORMA COSSETTO

VALLE DEL RUBICONE

FRATELLI D’ITALIA

PROVINCIA FORLI’ – CESENA

17 Dicembre 2020

A fine Novembre, noi di Fratelli d’Italia Rubicone, avevamo denunciato il fatto assai anomalo,

della comparsa di un allevamento di polli che nel silenzio più assoluto è uscito dalla Giunta

Regionale i primi di Novembre con un bel parere favorevole. Tutto questo avviene a san Mauro

Pascoli, a due km dal centro.

I giochi sono fatti, il Sindaco Garbuglia, messa alle strette dai malumori dei cittadini, pressata

dal Comitato “lasciateci respirare San Mauro Pascoli”, addirittura ripresa dal Sindaco di

Bellaria, presenta il progetto sul web, circondata da tecnici e accompagnata da una relazione

con slide, dell’azienda Circuito Verde, pubblico escluso naturalmente. La conclusione è stata

semplice, il progetto è legale, risponde a tutte le caratteristiche richieste dalle normative

vigenti. L’allevamento ha avuto parere favorevole, in tutto il percorso, fino all’approvazione, chi

mette in dubbio la legalità del medesimo, non certo noi. Neanche la qualità del progetto

presentato da Circuito Verde è in discussione se non pensiamo neanche per un attimo a 20 polli

che crescono in 1 metroquadro di terreno e vietiamo alla nostra fantasia di sognare un mondo

migliore per gli animali, Circuito Verde non ha torto.

Escludendo quindi la qualità della vita degli animali, passiamo alla nostra. Facciamo i

complimenti al Sindaco per aver ottenuto dalla Società avicola un Palazzetto dello Sport e un

piazzale lungo la via per la comunità Sammaurese e ci chiediamo come mai durante la

campagna elettorale dell’anno scorso non si sia vantata di questo, per vincere le elezioni che

erano chiaramente a rischio, visto che ha distanziato Rossi di soli 58 voti. Forse perché sapeva

che non sarebbe piaciuto ai suoi elettori, forse perché Palazzetto o no, l’allevamento intensivo

non è più idoneo in quella pezzatura di terra, forse perché 30 anni fa, era aperta campagna e

oggi no. Tanti sono i motivi e se qualcuno dice che l’allevamento è solo un problema politico

sbaglia, queste sono scelte, viste dalla parte del cittadino, di opportunità future, di qualità della

vita stessa. Ed è un problema politico perché chi votiamo dovrebbe rappresentare il mondo che

vogliamo o che auspichiamo.

Noi di Fratelli d’Italia, sappiamo che non è facile governare o modificare assetti o errori, ma

perseverare nelle scelte sbagliate è veramente assurdo.

Luca Lucarelli

(direzione Provinciale)

Kitty Montemaggi

(Presidente Circolo Norma Cossetto – Valle del Rubicone)