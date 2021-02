Continua a far discutere il maxipollaio di San Mauro Pascoli contro l’arrivo del quale in tanti si stanno battendo. Frattanto nel consiglio comunale di ieri è stato approvato un odg della maggioranza, votato anche da una parte dell’opposizione, che stabilisce la creazione di una commissione di vigilanza urbanistica e ambientale specificamente dedicata all’allevamento avicolo intensivo previsto per via Cagnona 1330.